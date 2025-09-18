В СК создадут подразделение по вопросам информационных технологий

В Следкоме создадут подразделение по вопросам связи и защиты информации

В структуре Следственного комитета Российской Федерации появится новое подразделение, специализирующееся на вопросах информационных технологий, связи и защиты информации. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ, уточнив, что куратором направления станет руководитель ГВСУ СК РФ Константин Корпусов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, посвященное вопросам цифровой трансформации деятельности ведомства. Он подчеркнул, что внедрение цифровых технологий должно быть направлено, прежде всего, на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений, оптимизацию управленческих процессов и улучшение взаимодействия с гражданами.

«Принято решение о создании отдельного подразделения по вопросам информационных технологий, связи и защиты информации с подчинением заместителю председателя СК России», — пояснили в ведомстве.

В СК РФ также сообщили, что после анализа текущей IT-инфраструктуры и оценки потребностей ведомства, начался процесс проектирования соответствующих систем. Была проведена апробация и оценка ряда инструментов, используемых в других государственных структурах, в том числе, систем для рассмотрения обращений граждан.

Кроме того, оборудованы автоматизированные рабочие места для следователей СК России, что позволит им оперативно получать данные из других ведомств, необходимые для расследования уголовных дел. Также усилена защита внутренних каналов связи между подразделениями ведомства.

