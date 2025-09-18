На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финал Конкурса социальных архитекторов пройдет в мастерской управления «Сенеж»

Более 200 участников поборются за победу в Конкурсе социальных архитекторов
true
true
true
close
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

В мастерской управления «Сенеж» с 21 по 24 октября пройдет финал Конкурса социальных архитекторов. В мероприятии примут участие более 200 конкурсантов, сообщили организаторы.

Управляющий директор ЭИСИ, член Экспертного совета Конкурса Фирдус Алиев отметил важность мероприятия для профессионального роста участников. По его словам, победители конкурса смогут пройти обучение по профильным программам дополнительного образования. Кроме того, им откроются карьерные перспективы.

«У участников будет возможность выстроить прямой диалог с ключевыми представителями социальной архитектуры в России. Но главное, на что я хотел бы настроить всех участников финала – это, в первую очередь, оценка их компетенций и способностей», — подчеркнул он.

Алиев отметил, что прошедших в финал ожидает должны будут пройти серия из серьезных и глубоких проверочных мероприятий. По его словам, участники пройдут контрольное тестирование, командообразование и разработку управленческих решений.

«Те финалисты, кто успешно с этим справится, получат право на полноценное обучение, наставничество и, конечно, карьерные перспективы», — добавил он.

Участники смогут ознакомиться с правилами финала и подтвердить свое участие с 29 сентября в личном кабинете платформы «Лидеры России». Также до 19 октября они должны будут записаться на контрольное тестирование.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами