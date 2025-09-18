Финал Конкурса социальных архитекторов пройдет в мастерской управления «Сенеж»

Более 200 участников поборются за победу в Конкурсе социальных архитекторов

В мастерской управления «Сенеж» с 21 по 24 октября пройдет финал Конкурса социальных архитекторов. В мероприятии примут участие более 200 конкурсантов, сообщили организаторы.

Управляющий директор ЭИСИ, член Экспертного совета Конкурса Фирдус Алиев отметил важность мероприятия для профессионального роста участников. По его словам, победители конкурса смогут пройти обучение по профильным программам дополнительного образования. Кроме того, им откроются карьерные перспективы.

«У участников будет возможность выстроить прямой диалог с ключевыми представителями социальной архитектуры в России. Но главное, на что я хотел бы настроить всех участников финала – это, в первую очередь, оценка их компетенций и способностей», — подчеркнул он.

Алиев отметил, что прошедших в финал ожидает должны будут пройти серия из серьезных и глубоких проверочных мероприятий. По его словам, участники пройдут контрольное тестирование, командообразование и разработку управленческих решений.

«Те финалисты, кто успешно с этим справится, получат право на полноценное обучение, наставничество и, конечно, карьерные перспективы», — добавил он.

Участники смогут ознакомиться с правилами финала и подтвердить свое участие с 29 сентября в личном кабинете платформы «Лидеры России». Также до 19 октября они должны будут записаться на контрольное тестирование.