Россиянин развращал девочек в соцсетях и получил 17 лет колонии

Житель Пермского края развращал девочек в соцсетях и получил 17 лет колонии
Depositphotos

В Пермском крае суд признал виновным местного жителя в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Правоохранители доказали, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Также он использовал детей для изготовления порнографии и распространял эти материалы в сети.

С 2022 по 2024 годы злоумышленник знакомился с девочками в соцсетях и убеждал их отправлять ему откровенные фотографии, а в ответ отсылал свои.

«Полученные в совокупности неопровержимые доказательства виновности мужчины, несмотря на непризнание им вины, позволили следователям СК России предъявить ему обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — рассказали в ведомстве.

Суд приговорил фигуранта к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге мужчину задержали за совращение 15-летнего школьника.

