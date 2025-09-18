Программу туристического кешбэка в России предложили перезапустить

Депутат ГД Виталий Милонов выступил за перезапуск программы туристического кешбека. Об этом со ссылкой на копию обращения на имя министра экономического развития Максима Решетникова сообщает RT.

В своем обращении Милонов отметил, что благодаря данной программе миллионы россиян открыли для себя достопримечательности страны и познакомились с природными, архитектурными и курортными объектами России. Депутат подчеркнул популярность и эффективность программы.

В связи с востребованностью программы Милонов призвал министерство оценить целесообразность ее перезапуска. Депутат также выразил готовность лично подключиться к разработке необходимых законодательных актов и регулирующих документов в случае положительной оценки инициативы.

Ранее цены на российские отели выросли на 20% за 2025 год.