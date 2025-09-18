На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицейский выманил у тяжелобольного коллеги $200 тысяч и потратил их на порносайты

Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff for Public Affairs (CC BY 2.0)

В США полицейский выманил у тяжелобольного коллеги $200 тысяч и потратил их на порносайты, пишет New York Post.

По данным прокуратуры, 39-летний офицер Леонард Каньо убедил сослуживца, восстанавливавшегося после тяжелой болезни, инвестировать $200 тысяч в одну компанию. Однако вместо обещанных вложений деньги пошли на покупку нового автомобиля для Леонарда, ипотечные платежи, долги по кредитным картам, подписки на порносайты, азартные игры и дорогие рестораны. В итоге вся сумма была растрачена менее чем за два месяца.

«Это шокирующее злоупотребление доверием, которое существует между коллегами-полицейскими», — заявил окружной прокурор Саффолка Рэй Тирни.

Он подчеркнул, что Каньо «воспользовался этим доверием для собственной выгоды и нарушил одну из важнейших связей в правоохранительных органах».

На первом судебным заседании Леонард не признал себя виновным по обвинению в краже в крупном размере второй степени. Следующее заседание назначено на 22 октября 2025 года.

Ранее соцсети рассмешил полицейский из США с цепью наркоторговца стоимостью $50 тысяч.

