Россиянам рассказали, как правильно давать деньги в долг

Юрист Георгиева: лучше оформлять расписку, если вы даете деньги в долг
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Если вы даете в долг и сомневаетесь, что он будет возвращен, лучше составлять расписку вне зависимости от суммы. Об этом RT рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Подобные договоры следует оформлять в письменном виде, а если сумма значима для вас — стоит обратиться к нотариусу и составить договор займа или договор передачи денежных средств.

«Если договор с процентами — это тоже прописывается, как и порядок возврата — ежемесячно или единовременно сразу. Если договора нет, достаточно будет переписки в чате. Это тоже будет считаться допустимым доказательством в суде. Если вторая сторона будет возражать, то истцу надо будет оформить переписку нотариально», — отметила юрист.

По словам Георгиевой, при обращении в суд в случае невозврата займа у истца могут потребовать акт о передаче денежных средств или платежное поручение.

Ранее юрист объяснил россиянам, как нужно общаться с коллекторами.

