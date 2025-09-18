Спасатели эвакуировали туриста, которому стало плохо на перевале в Сочи

Спасатели эвакуировали мужчину, которому стало плохо на Черкесском перевале в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, самочувствие 50-летнего туриста ухудшилось на высоте 1,8 тыс. метров. На место оперативно вылетел вертолет Ка-32, принадлежащий МЧС РФ.

«На борту врач Южного регионального поисково-спасательного отряда ведомства оказал необходимую помощь туристу», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что мужчину доставили в Сочи. Здесь спасатели передали его медикам.

16 сентября в горах, расположенных на территории Адлерского района Сочи, застряла группа туристов. Инцидент произошел на Бзерпинском карнизе.

Как рассказали в МЧС РФ, одной из туристок — 41-летней женщине — во время похода стало плохо. Из-за плохого состояния женщины прибывшим на место спасателям пришлось эвакуировать ее с помощью вертолета Ка-32. В результате туристку успешно доставили в Сочи, где передали врачам. В ведомстве подчеркнули, что ее жизни ничего не угрожает.

Ранее спасатели эвакуировали туриста с вулкана в Камчатском крае.