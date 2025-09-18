На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели эвакуировали туриста, которому стало плохо на перевале в Сочи

МЧС РФ: в Сочи эвакуировали мужчину, которому стало плохо на Черкесском перевале
true
true
true

Спасатели эвакуировали мужчину, которому стало плохо на Черкесском перевале в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, самочувствие 50-летнего туриста ухудшилось на высоте 1,8 тыс. метров. На место оперативно вылетел вертолет Ка-32, принадлежащий МЧС РФ.

«На борту врач Южного регионального поисково-спасательного отряда ведомства оказал необходимую помощь туристу», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что мужчину доставили в Сочи. Здесь спасатели передали его медикам.

16 сентября в горах, расположенных на территории Адлерского района Сочи, застряла группа туристов. Инцидент произошел на Бзерпинском карнизе.

Как рассказали в МЧС РФ, одной из туристок — 41-летней женщине — во время похода стало плохо. Из-за плохого состояния женщины прибывшим на место спасателям пришлось эвакуировать ее с помощью вертолета Ка-32. В результате туристку успешно доставили в Сочи, где передали врачам. В ведомстве подчеркнули, что ее жизни ничего не угрожает.

Ранее спасатели эвакуировали туриста с вулкана в Камчатском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами