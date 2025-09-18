На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин спас китайского туриста в Гонконге

Россиянин спас китайского туриста, заблудившегося в Гонконге
Depositphotos

Россиянин Антон Алешин спас туриста с материкового Китая, заблудившегося на острове Ламма в Гонконге. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Алешина, во время съемки морских пейзажей с катамарана, он увидел человека на берегу острова Ламма, который свистел и махал руками. Мужчина предположил, что это потерявшийся турист, о поиске которого он читал в местных газетах.

Россиянин поспешил ему на помощь. Несмотря на то, что заблудившийся турист не знал английского, а Антон не говорил по-китайски, они отлично поняли друг друга.

Как отметил россиянин, на обратном пути он позвонил своей девушке, которая предупредила местную полицию. Когда Алешин и его спутник подходили к берегу, их уже ждали врачи скорой помощи, спасатели и полицейские.

Гонконгские газеты публиковали информацию о том, что 52-летний турист с материкового Китая Чжэн То отправился в поход по острову Ламма 13 сентября. На следующий день, когда он не вернулся в отель, его коллеги подняли тревогу, после чего экстренные службы начали поиски.

Ранее стало известно, что российский турист чудом выжил на пике в Казахстане, три дня держась за отвесную скалу.

