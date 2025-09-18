В Москве загорелось административное здание. Информации о пострадавших на момент публикации нет, о происшествии сообщает пресс-служба МЧС российской столицы.

Как уточняется, речь идет о здании на улице Павелецкой, загорелась кровля постройки. До прибытия специалистов из здания эвакуировались около 230 человек, уточнили в ведомстве.

Позже стало известно о ликвидации возгорания. На месте работали 29 человек, использовали девять единиц техники.

12 сентября в Москве произошел пожар в многоэтажном доме на улице Авиаконструктора Миля в районе станций метро Выхино и Жулебино. Возгорание произошло в квартирах на 9 и 10 этажах дома на площади 10 кв. м. Для борьбы с огнем спасателям пришлось вскрыть помещения. О пострадавших не сообщали.

В этот же день в центре Москвы у корпуса Высшей школы экономики (ВШЭ) случился пожар в здании ресторана «Рамен».

Изначально сообщалось, что возгорание произошло внутри корпуса ВШЭ. Впоследствии в МЧС сообщили, что признаки пожара пока не были обнаружены. По факту инцидента была инициирована проверка.

Ранее в Тамбове произошел пожар в психиатрической больнице.