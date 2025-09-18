78.ru: в Петербурге мужчину подожгли в подъезде дома

В Петербурге мужчина получил ожоги ног и паховой области. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 17 сентября в парадной жилого дома на проспекте Энгельса. Местный житель обнаружил там мужчину с горящей нижней частью тела и потушил огонь собственными усилиями.

В результате произошедшего пострадавший получил ожоги второй и третьей степени 40% обеих ног и 41% паховой области. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Предварительно, подозреваемого в поджоге задержали. В его отношении составили административный протокол.

