Мужчину подожгли в подъезде дома в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчину подожгли в подъезде дома
Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге мужчина получил ожоги ног и паховой области. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 17 сентября в парадной жилого дома на проспекте Энгельса. Местный житель обнаружил там мужчину с горящей нижней частью тела и потушил огонь собственными усилиями.

В результате произошедшего пострадавший получил ожоги второй и третьей степени 40% обеих ног и 41% паховой области. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Предварительно, подозреваемого в поджоге задержали. В его отношении составили административный протокол.

До этого мужчина несколько месяцев преследовал знакомую и поджег ее за отказ общаться. Получив тяжелые ожоги, пострадавшая самостоятельно добралась на скутере до клиники.

Ранее пьяный петербуржец сжег авто из мести к женщине и попал на видео.

