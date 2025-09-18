Мужчину подожгли в подъезде дома в Петербурге

В Петербурге мужчина получил ожоги ног и паховой области. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошел 17 сентября в парадной жилого дома на проспекте Энгельса. Местный житель обнаружил там мужчину с горящей нижней частью тела и потушил огонь собственными усилиями.
В результате произошедшего пострадавший получил ожоги второй и третьей степени 40% обеих ног и 41% паховой области. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован.
Предварительно, подозреваемого в поджоге задержали. В его отношении составили административный протокол.
До этого мужчина несколько месяцев преследовал знакомую и поджег ее за отказ общаться. Получив тяжелые ожоги, пострадавшая самостоятельно добралась на скутере до клиники.
