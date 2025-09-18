На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, каких сотрудников начальник может «заразить» стрессом

Психолог Сухова: стресс начальника может передаться эмпатичным людям
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Эмпатичные люди могут попадать под влияние плохого настроения начальника или «заразиться» стрессом от него. Об этом kp.ru рассказала психолог и психодиагност Анна Сухова.

«Эмпатия — это важный фактор, который влияет на «инфицирование» стрессом, дурным настроением начальника. Сама по себе эмпатия — это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека. Но все же эмпатичные люди сильнее зависят от настроения начальника», — отметила эксперт.

По ее словам, в коллективе также могут быть сотрудники, которые склонны к эмоциональной зависимости. Например, «жертвы» в токсичных отношениях. Сухова добавила, что руководители могут не выражать агрессию напрямую, однако, их настроение может передаться другим и ухудшить атмосферу в команде.

Бизнес–психолог, консультант по управлению, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной до этого говорил, что конфликты на рабочем месте могут стать полезным инструментом по ускорению развития компании «через боль и вскрытие правды». Он посоветовал компаниям инвестировать в развитие навыков работников решать спорные ситуации, подчеркнув, что это окупается уже через 10-15 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян используют нейросети для рабочей переписки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами