Психолог рассказала, каких сотрудников начальник может «заразить» стрессом

Эмпатичные люди могут попадать под влияние плохого настроения начальника или «заразиться» стрессом от него. Об этом kp.ru рассказала психолог и психодиагност Анна Сухова.

«Эмпатия — это важный фактор, который влияет на «инфицирование» стрессом, дурным настроением начальника. Сама по себе эмпатия — это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека. Но все же эмпатичные люди сильнее зависят от настроения начальника», — отметила эксперт.

По ее словам, в коллективе также могут быть сотрудники, которые склонны к эмоциональной зависимости. Например, «жертвы» в токсичных отношениях. Сухова добавила, что руководители могут не выражать агрессию напрямую, однако, их настроение может передаться другим и ухудшить атмосферу в команде.

Бизнес–психолог, консультант по управлению, директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной до этого говорил, что конфликты на рабочем месте могут стать полезным инструментом по ускорению развития компании «через боль и вскрытие правды». Он посоветовал компаниям инвестировать в развитие навыков работников решать спорные ситуации, подчеркнув, что это окупается уже через 10-15 рабочих дней.

