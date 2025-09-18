На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Зеленограде обнаружили похожий на гранату предмет

360.ru: похожий на гранату предмет обнаружили в Зеленограде
Shutterstock/FOTODOM

В Зеленограде нашли подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

По его словам, находку обнаружили на территории «Мосводоканала» в районе Силино, на улице Конструктора Гуськова.

«Подробности источник не сообщил, к месту направили сотрудников МЧС», — добавили в сообщении.

10 сентября «Осторожно, новости» писали, что житель Москвы угрожал взорвать гранату в своем подъезде из-за раздражающего ремонта. По данным Telegram-канала, инцидент произошел 2 сентября в столичном районе Щукино. В тот день местный житель Евгений В. поссорился с рабочими, которые ремонтировали его подъезд.

Мужчина был недоволен шумом и требовал, чтобы они закончили ремонтные работы. Это не помогло, и тогда Евгений вновь вышел к ним, предварительно, с гранатой в руках и стал угрожать взрывом.

Хулигана задержали прибывшие по вызову правоохранители. Два дня он провел под арестом. В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении и оштрафовали за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в жилой многоэтажке в Париже из-за полицейской гранаты произошел пожар.

