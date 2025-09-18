На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новая система высшего образования в России привлекла более 15 тысяч первокурсников

«Ъ»: по новой системе высшего образования в России учится 15 тысяч студентов
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Более 15 тысяч российских первокурсников решили учиться по обновленным стандартам в рамках национальной системы высшего образования, которая вводится вместо прежней Болонской системы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В настоящее время национальная система проходит тестирование в шести вузах, но со следующего года она должна стать обязательной для всех университетов. В 2025 году участвующие в пилотном проекте вузы получили в рамках нового стандарта 11,3 тыс. бюджетных мест. Это на 145% больше, чем в первый год эксперимента. Количество модернизированных программ возросло на 57%, увеличившись с 113 до 177.

Кроме бюджетников, значительно возрос интерес к новым направлениям и у студентов, обучающихся на платной основе. Так, в прошлом году таких было 702 человека, в этом году их число возросло на 498%, до 4,2 тыс. человек.

В конце января стало известно, что с 1 сентября 2026 года Россия откажется от принятой в Европе Болонской системы образования и перейдет к своей собственной. Теперь в стране будет три уровня высшего образования: «базовое высшее» вместо бакалавриата и специалитета, «специализированное высшее» для программ магистратуры и «профессиональное» — аспирантура.

Ранее россиянам рассказали о плюсах отказа от Болонской системы.

