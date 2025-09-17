На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ульяновской области девочка попала в реанимацию, выпив бензин вместо воды

В Ульяновской области девочка выпила бензин и оказалась в больнице
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновской области следователи проводят проверку после обращения, связанного с получившим ожоги четырехлетним ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Как следует из обращения, девочка получила травмы на празднике в июле. Во время мероприятия мужчина под видом воды передал ей бутылку с бензином.

В результате пострадавшая попала в реанимацию. Медики диагностировали у пациентки химический ожог и «сопутствующие заболевания».

Причиной обращения стало то, что ответственность за произошедшее еще никто не понес. На данный момент проводится проверка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю местного управления ведомства возбудить уголовное дело и позже предоставить доклад о результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.

До этого в Саратовской области двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за случайно выпитого уксуса. В больнице он находился в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее пьяная мать бросила в десятилетнего сына кастрюлю с кипятком.

