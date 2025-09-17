На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток из Твери угрозами выманил у незнакомой девушки деньги

В Твери 16-летний подросток угрозами выманил у девушки более 15 тысяч рублей
true
true
true

В Твери подросток вымогал деньги у незнакомой девушки, требуя оплатить ему аренду самоката. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Недавно в полицию обратилась 19-летняя продавщица цветочного магазина в Центральном районе. Девушка сообщила, что в павильон зашел неизвестный и обратился к ней с требованием оплатить ему аренду самоката. Она испугалась незнакомца и не стала сопротивляться.

Спустя полчаса вымогатель вернулся и потребовал дать ему уже 15 тыс. рублей якобы на ремонт автомобиля, при этом угрожая расправиться с семьей девушки. На этот раз пострадавшая отправилась вместе со злоумышленником к банкомату, сняла нужную сумму и отдала ему деньги.

Личность вымогателя быстро установили. Им оказался 16-летний подросток, он был допрошен и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Ранее российский подросток вымогал у ребенка деньги, угрожая ему битой.

