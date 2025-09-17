В Липецкой области мужчина получил огнестрельное ранение груди и сам добрался до врачей

Мужчина ранил обидчика в грудь из ружья под Липецком и был задержан

Липчанин пришел на встречу с обидчиком вооруженным и ранил его в грудь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

Инцидент произошел вечером 16 сентября на территории села Излегощи Усманского района. По версии следствия, подозреваемый поссорился с коллегой и произвел в него выстрелы из ружья, которое он принес с собой для выяснения отношений с обидчиком. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян.

Раненому мужчине удалось сесть в автомобиль, доехать до дома и обратиться за медицинской помощью. Он получил ранение грудной клетки, но был спасен. 53-летнего стрелка задержали. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи изъяли орудие преступления, по делу проводятся судебные экспертизы.

Ранее россиянин случайно выстрелил в своего начальника на совместной охоте в Хакасии.