Косметолог без диплома превратила лицо жительницы Крыма в грушу

Mash: косметолог из Астаны превратила лицо крымчанки в грушу
Telegram-канал Mash

Жительница Крыма пострадала на приеме у косметолога. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, женщина по имени Маргарита прилетела в Астану, где по совету подруги планировала посетить определенного специалиста.

Косметолог, как выяснилось, работала в «подвале» и не продемонстрировала нужные дипломы и другие документы. Несмотря на это, пострадавшая согласилась на манипуляции. Во время сеанса женщина вколола пациентке четыре препарата, что является грубым нарушением.

Уже дома самочувствие Маргариты ухудшилось. При этом косметолог якобы заявила, что каких-либо проблем нет и вскоре ситуация нормализуется. Врачи диагностировали нарушения, в том числе и связанные со зрением, которое снизилось почти в три раза.

На данный момент крымчанка проходит реабилитацию в Москве, однако вернуть здоровый вид лицу еще не получилось.

«На реабилитацию она уже потратила больше миллиона рублей», – сообщается в публикации.

Отмечается, что косметолог проигнорировала вопросы, не вернула пострадавшей деньги за манипуляции и отказалась компенсировать расходы.

Ранее стало известно, что россиянки начали массово отказываться от искусственных ресниц и ногтей.

