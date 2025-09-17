На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рязанец угрожал ножом прохожему, который не дал ему сигарету

В Рязани мужчина угрожал ножом прохожему, который не дал ему сигарету
close
Depositphotos

В Рязани 47-летний мужчина угрожал 32-летнему прохожему ножом из-за того, что тот не дал ему сигарету. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Лермонтова. Местный житель, недавно освободившийся из мест лишения свободы, остановил прохожего с просьбой дать закурить. Получив отказ, нетрезвый злоумышленник обругал мужчину, достал нож и пригрозил незнакомцу физическим устранением. Пострадавший испугался за свою жизнь и сумел скрыться и обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Ранее задержанный был судим за хищение.

Ранее на Урале мужчина отказался делиться сигаретой и был избит компанией во дворе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами