Рязанец угрожал ножом прохожему, который не дал ему сигарету

В Рязани мужчина угрожал ножом прохожему, который не дал ему сигарету

В Рязани 47-летний мужчина угрожал 32-летнему прохожему ножом из-за того, что тот не дал ему сигарету. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Лермонтова. Местный житель, недавно освободившийся из мест лишения свободы, остановил прохожего с просьбой дать закурить. Получив отказ, нетрезвый злоумышленник обругал мужчину, достал нож и пригрозил незнакомцу физическим устранением. Пострадавший испугался за свою жизнь и сумел скрыться и обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Ранее задержанный был судим за хищение.

Ранее на Урале мужчина отказался делиться сигаретой и был избит компанией во дворе.