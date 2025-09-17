Спасатели МЧС достали из озера тела погибших при падении вездехода в Забайкалье

МЧС: спасатели извлекли тела трех погибших при аварии с вездеходом в Забайкалье

Спасатели МЧС извлекли тела трех погибших при падении вездехода в озеро в Забайкалье. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Извлечены тела трех погибших на озере в Каларском муниципальном округе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работы по извлечению оставшихся двух погибших пройдут на следующий день. Специалисты рассказали, что сводный отряд на вертолете Ми-8 вернулся в Чару.

Тела погибших направили в больницу для опознания.

16 сентября сообщалось, что гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, затонул в озере Амудиса. По предварительной информации, на борту находились восемь человек. Троим из них удалось самостоятельно выбраться из воды. Судьба еще пятерых геологов неизвестна. По данным журналистов, вездеход спускался с горы, когда у него отказали тормоза. В результате он на большой скорости скатился в озеро и затонул.

По факту случившегося прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению правил охраны труда в организации, которой принадлежит вездеход.

