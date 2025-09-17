На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели МЧС достали из озера тела погибших при падении вездехода в Забайкалье

МЧС: спасатели извлекли тела трех погибших при аварии с вездеходом в Забайкалье
true
true
true

Спасатели МЧС извлекли тела трех погибших при падении вездехода в озеро в Забайкалье. Об этом сообщает управление МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Извлечены тела трех погибших на озере в Каларском муниципальном округе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работы по извлечению оставшихся двух погибших пройдут на следующий день. Специалисты рассказали, что сводный отряд на вертолете Ми-8 вернулся в Чару.

Тела погибших направили в больницу для опознания.

16 сентября сообщалось, что гусеничный вездеход, на борту которого находились геологи, затонул в озере Амудиса. По предварительной информации, на борту находились восемь человек. Троим из них удалось самостоятельно выбраться из воды. Судьба еще пятерых геологов неизвестна. По данным журналистов, вездеход спускался с горы, когда у него отказали тормоза. В результате он на большой скорости скатился в озеро и затонул.

По факту случившегося прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать оценку соблюдению правил охраны труда в организации, которой принадлежит вездеход.

Ранее в Приморском крае автомобиль с водителем унесло в реку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами