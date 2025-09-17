Российские туристы заметили акулу у пятизвездочного отеля в Шарам-эш-Шейхе

В Египте вновь заметили акулу рядом с пляжем в популярном районе в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, акулу заметили туристы возле пятизвездочного отеля Safir Sharm Waterfalls Resort. По словам российских туристов, она плавала в пяти метрах от берега. Как только спасатели заметили хищника, всех туристов попросили как можно быстрее выйти из воды.

В предыдущий раз хищников видели в 100 км от этих мест. Так в Хургаде и городе-курорте Макади нашествие акул привело к закрытию пляжей примерно у 10 отелей, среди которых пятизвездочные Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Позже пляжи в Хургаде все же открыли.

В 2025 году это уже не первые случаи, когда акулы подплывают близко к людям. В июле нашествие акул было замечено на турецких курортах. Они подплывали к побережьям Средиземного, Эгейского и Мраморного морей.

Ранее ихтиолог назвал враньем голливудские фильмы, в которых людям удается спастись от акул.