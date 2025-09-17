На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иностранец пытался изнасиловать девушку в туалете кафе в Екатеринбурге

Иностранца заподозрили в нападении на девушку в уральском кафе
Global Look Press

Иноостранец попытался изнасиловать девушку в туалете екатеринбургского кафе. Об этом стало известно Ura.ru.

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября в кафе «Хазар» на Вторчермете, где пострадавшая отдыхала вместе с подругой. Когда девушки пошли в туалет, злоумышленник оказался рядом и воспользовался ситуацией.

«Незнакомец стал стучаться в кабинку к жене, она открыла, подумав, что это подруга. А он зажал ее и стал залезать под юбку. Она брызнула ему духами и побежала за охраной», — рассказал муж потерпевшей.

По его словам, полицию пришлось ждать целый час, а когда правоохранители прибыли на место происшествия, нападавшего уже не было в кафе. Жертва получила сильные гематомы и обратилась за медицинской помощью.

Как сообщается, подозреваемым является гражданином иностранного государства, он до сих пор не задержан.

Ранее жительница Тюмени обвинила участника СВО в изнасиловании.

