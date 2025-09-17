На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Огромные очереди у посольства Японии в Москве попали на видео

В Москве у посольства Японии выстроились огромные очереди за визами

Российские туристы выстроились в огромную очередь за визами перед посольством Японии в Москве. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации говорится, что очередь образовалась на Грохольском переулке. Сотрудники визового центра объяснили, что ажиотаж на получение виз связан с началом в Японии сезона Момидзи, когда в стране начинается сезон красных листьев.

До этого портал Mothership писал, что Япония столкнулась с резким снижением числа бронирований туристических поездок со стороны жителей Тайваня, Южной Кореи и Гонконга из-за популярной манги, которая якобы предсказала гигантское землетрясение в июле 2025 года.

Манга под названием «Будущее, которое я увидел», написанная Рё Татсуки еще в 1999 году, ранее привлекла внимание общественности после того, как в марте 2011 года в Японии произошло предсказанное им землетрясение. В 2021 году при переиздании книги на обложке появилось новое предостережение.

В публикации говорится, что с момента распространения информации произошло значительное падение туристического интереса к стране.

Ранее стала известна судьба туриста, которого на глазах друга бурый медведь утащил в лес.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами