Квартира в российском городе сгорела из-за электросамоката

В Челябинске электросамокат стал причиной пожара в квартире. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел на третьем этаже многоквартирного дома. До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 25 жильцов. Сотрудники экстренных служб оперативно локализовали и ликвидировали возгорание на площади в 15 квадратных метров — на кадрах с места случившегося видно сгоревшее жилище.

В результате пожара никто не пострадал. Предварительно, причиной возгорания стал находившийся в квартире электросамокат. Специалисты напоминают о необходимости профессионального ремонта, запрете на использование поврежденных аккумуляторов и недопустимости оставления устройств на зарядке без присмотра.

