Врачи назвали признаки аутизма у взрослых

Pravda.Ru: проблемы с социализацией могут говорить об аутизме у взрослых
Трудности в распознавании и выражении эмоций, а также проблемы с социализацией и взаимодействием с другими людьми могут быть признаками расстройства аутистического спектра (РАС) у взрослых. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Помимо этого, они могут испытывать сложности в интерпретации вербальных и невербальных сигналов, иметь двигательные аномалии, сопротивляться изменениям в распорядке дня. Среди других признаков — наличие сопутствующих заболеваний, таких как тревожные расстройства, депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), раздражительность, нарушения сна, проблемы с желудочно-кишечным трактом, эпилепсия, повышенная чувствительность к сенсорным стимулам. Например, сильный дискомфорт от громких звуков.

Для диагностики заболевания требуется анализ истории жизни человека, специалисты изучают генетические факторы, развитие и когнитивные, социальные и эмоциональные навыки пациента.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова до этого говорила, что расстройство аутистического спектра может проявляться у взрослых в виде определенных черт. По ее словам, такие люди могут испытывать сложности в общении с окружающими, избегать зрительного и физического контакта. Обычно они не склонны заводить большое количество друзей.

Ранее была найдена причина распространенности аутизма.

