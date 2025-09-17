На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Панамы опубликовал видео с загадочным «объектом из космоса»

Пользователь из Панамы опубликовал в TikTok видеокадры «метеорита» с щупальцами
true
true
true
close
Global Look Press

Житель Панамы опубликовал на платформе TikTok серию видеороликов с «загадочным метеоритом». Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам автора видео, небольшой серебристый камень он обнаружил в кратере, который образовался после якобы падения метеорита. Спустя неделю на тот же аккаунт были выложены кадры со светящимся в темноте кратером, в эпицентре которого якобы был обнаружен инородный объект.

Отмечается, что со временем необычная находка обзавелась ростками — камень стал похож на картофелину. Если верить видеороликам на этом аккаунте, в настоящий момент камень оброс настолько, что разглядеть его под растительностью не представляется возможным.

Под видеороликами с поросшим камнем уже набралось миллионы просмотров. При этом Daily Mail подчеркнуло, что специалисты в области метеоритов в прошлом месяце не фиксировали упавших космических тел в Панаме.

2 сентября Daily Mail сообщило о том, что ученики начальной школы в Сиднее стали свидетелями «падения метеорита» прямо во дворе колледжа Святого Пия X. Утром, придя на занятия, дети и преподаватели обнаружили на территории школы «космический камень».

Место «падения» было оцеплено желтой сигнальной лентой, а рядом работали специалисты в защитных костюмах, проверяющие объект на радиацию. Однако позже организаторы признались, что все это было лишь постановкой в честь открытия Национальной недели науки в Австралии.

Ранее астероид пролетел внутри лунной орбиты на рекордно близком расстоянии от Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами