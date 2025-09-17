Житель Панамы опубликовал видео с загадочным «объектом из космоса»

Житель Панамы опубликовал на платформе TikTok серию видеороликов с «загадочным метеоритом». Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам автора видео, небольшой серебристый камень он обнаружил в кратере, который образовался после якобы падения метеорита. Спустя неделю на тот же аккаунт были выложены кадры со светящимся в темноте кратером, в эпицентре которого якобы был обнаружен инородный объект.

Отмечается, что со временем необычная находка обзавелась ростками — камень стал похож на картофелину. Если верить видеороликам на этом аккаунте, в настоящий момент камень оброс настолько, что разглядеть его под растительностью не представляется возможным.

Под видеороликами с поросшим камнем уже набралось миллионы просмотров. При этом Daily Mail подчеркнуло, что специалисты в области метеоритов в прошлом месяце не фиксировали упавших космических тел в Панаме.

2 сентября Daily Mail сообщило о том, что ученики начальной школы в Сиднее стали свидетелями «падения метеорита» прямо во дворе колледжа Святого Пия X. Утром, придя на занятия, дети и преподаватели обнаружили на территории школы «космический камень».

Место «падения» было оцеплено желтой сигнальной лентой, а рядом работали специалисты в защитных костюмах, проверяющие объект на радиацию. Однако позже организаторы признались, что все это было лишь постановкой в честь открытия Национальной недели науки в Австралии.

Ранее астероид пролетел внутри лунной орбиты на рекордно близком расстоянии от Земли.