Медведев назвал приоритеты «Единой России» на осеннюю сессию

В фокусе внимания «Единой России» должна быть работа над бюджетом, сохранение финансирования народной программы и усиление мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом на встрече с фракцией партии в Госдуме подчеркнул ее председатель Дмитрий Медведев

«Как показал Единый день голосования-2025, у «Единой России» приличные стартовые позиции для этого, она в очередной раз подтвердила право называться партией народного большинства. Мы улучшили свои позиции. В среднем по стране партийные списки поддержали около 60% избирателей», — сказал он.

Медведев назвал важным публичный отчет о выполнении народной программы, которая остается основой работы партии. За время работы Госдумы 8-го созыва более 700 законодательных инициатив были приняты, из них свыше 200 связаны с реализацией народной программы. На эти цели из федерального бюджета направлено 17 трлн рублей, добавил он.

По его словам, отдельное внимание уделяется поддержке участников СВО.

«Это пакет из 140 законов, и он позволил создать инфраструктуру заботы об участниках, о ветеранах, об их семьях до завершения боевых действий», — сказал Медведев.

Он подчеркнул необходимость сохранить финансирование народной программы, а также гарантировать выполнение всех социальных обязательств.

Среди других поручений — расширение перечня заказчиков целевого обучения в вузах за счет бюджетных средств, что позволит госинвестициям в подготовку специалистов соответствовать стратегическим задачам развития регионов.

Медведев отметил, что осенью депутатам предстоит принять законопроект, предоставляющий ветеранам право бесплатного получения повторного средне-специального образования.

Он акцентировал внимание на сохранении льгот для детей военных и ветеранов, а также предоставлении вдовам бойцов права на бесплатное образование без вступительных испытаний в рамках отдельной квоты.

Председатель партии также поручил дополнить закон о платформенной экономике законом-спутником, проработав его с экономическими ведомствами, и активно готовиться к избирательной кампании 2026 года, чтобы обеспечить партии победу.