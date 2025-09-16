Сбежавшие с фермы коровы перекрыли дорогу в США

UPI: в США коровы сбежали с фермы и перекрыли дорогу

В США сбежавшие с фермы коровы перекрыли движение на дороге, пишет UPI.

Полиция города Шервуд, штат Орегон, начала свою смену с весьма необычного вызова — офицерам пришлось догонять коров, которые сбежали с пастбища и выбежали на дорогу, создавая помехи для движения транспорта.

Как сообщили в департаменте, животные проломили ограждение и отправились гулять по окрестностям. Очевидцы заметили, как целое стадо неспешно разгуливало по жилым кварталам, вызывая любопытство у прохожих и затрудняя движение машин.

В социальных сетях полиция с юмором отнеслась к нарушителям порядка и заявила, что те устроили настоящий «хаос вымени, проносясь копытами по району».

К поимке коров подключились местные жители. Вместе с офицерами им удалось окружить животных и согнать их в более безопасное место, пока хозяину не сообщили о происшествии.

Владелец вскоре прибыл на место и забрал своих питомцев обратно. Позже представители местного шерифа добавили, что операция завершилась без происшествий, а «беглые коровы» вернулись в стойла в целости и сохранности.

