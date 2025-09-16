Воронежский преподаватель отдал аферистам 7 млн рублей, поверив «представителю ВСУ»

В Воронежской области преподаватель местного вуза стал жертвой мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

С 37-летним мужчиной связался незнакомец, который представился проректором заведения, он рассказал о проверке. После этого пострадавшему стали звонить лжесотрудники ФСБ и Центробанка, злоумышленники убедили педагога скачать приложение.

Поверив неизвестным, преподаватель перевел средства на указанный ими счет. Позже ему позвонил «представитель Вооруженных сил Украины». Он заявил, что средства принадлежат ему, поэтому мужчина должен срочно их вернуть.

Средства воронежец передал курьеру аферистов. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

«Общий ущерб составил более семи миллионов рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее петербургская пенсионерка продала квартиру, чтобы отдать мошенникам 8 млн рублей.