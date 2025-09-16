На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Таиланде раскупили лотерейные билеты с номером 873 после предсказания тарантула

Лотерейные билеты с номером 873 раскупили в Таиланде после предсказания паука
true
true
true
close
KhaoSod

В Таиланде десятки верующих собрались в храме, чтобы принять участие в необычном ритуале, где священный тарантул по кличке Пайя Бунг выбирал победные числа для национальной лотереи, пишет The Thaiger.

Как пишут местные СМИ, с самого утра у храма начали собираться люди, несмотря на дождь. Каждый приносил дары — подносы с цветами, благовониями и свечами. Ключевым элементом ритуала стали три набора бумажных карточек с цифрами от 0 до 9. По поверью, паук, обитающий в норе, «выбирает» судьбоносные числа, которые затем могут принести удачу на предстоящем розыгрыше.

Когда карточки были брошены в нору, присутствующие замерли в ожидании. Сначала тарантул осторожно «выбрал» одну цифру, затем ещё две. В итоге на бумагах оказались числа 8, 7 и 3, что образовало комбинацию 873.

Новость мгновенно разлетелась среди собравшихся, а вскоре и в социальных сетях. В соседних лавках и у уличных продавцов лотерейных билетов тут же вырос спрос на комбинации с 873, многие продавцы отметили, что такие билеты стали раскупаться в первую очередь.

«Это число, которое мы так долго ждали. Пайя Бунг никогда нас не подводит!» — радостно заявил один из местных жителей.

Верующие уверены, что паук обладает сверхъестественной связью с духами и способен «подсказать» выигрышные комбинации.

Ранее женщина укрылась от дождя в лотерейном магазине и выиграла $140 тысяч.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами