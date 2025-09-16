На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд признал незаконной работу более 20 граждан Индии на фабрике в Волгограде

Суд в Волгограде признал незаконной работу 21 гражданина Индии на швейной фабрике
Amit Dave/Reuters

Кировский районный суд Волгограда признал незаконной трудовую деятельность свыше 20 граждан Индии, работавших на местном предприятии «Швейный мир». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

«В ходе плановой проверки сотрудниками полиции было установлено, что ООО «Швейный мир» незаконно привлекло к трудовой деятельности 21 гражданина Индии», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, иностранцы изготавливали текстильные изделия на швейном оборудовании фабрики без разрешения на трудовую деятельность на территории Волгоградской области.

В ходе заседания предприятие признали виновным в незаконном привлечении к трудовой деятельности в России иностранных граждан. По каждому из 21 постановления был назначен штраф в размере 125 тыс. рублей.

До этого сотрудники правоохранительных органов Якутска обнаружили в нескольких квартирах более 20 нелегальных мигрантов из Филиппин. По данным МВД, пять человек приехали в Россию в качестве туристов, но после истечения визы остались. У иностранцев была рабочая виза, однако они не соблюдали все необходимые условия, в том числе, не ставились на учет и не заключали трудовые договоры.

Ранее стало известно, что в России могут запретить трудовым мигрантам приезжать с семьями.

