Домашняя игуана из Москвы потеряла два пальца во время битвы с зеркалом

В Москве домашняя игуана потеряла два пальца во время битвы с зеркалом
Telegram-канал Моя Ветклиника

В Москве полутораметровая игуана по кличке Изумрудик лишилась пальцев, устроив битву с зеркалом. Об этом сообщает сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

Инцидент произошел, когда рептилия во время гона начала атаковать свое отражение в зеркале, приняв его за соперника. В результате игуана сломала два пальца, однако владельцы заметили травму лишь через три недели, когда появились отек и болезненность.

Ветеринарный хирург провела рептилии операцию под газовым наркозом, удалив поврежденные пальцы для предотвращения некроза. После процедуры игуана быстро пришла в себя и проявляла активность. Изумрудик отправлен на реабилитацию, контрольный осмотр назначен через месяц.

Ранее кошку, которую заживо закопали в землю, спасли в Крыму.

