«Всем вокруг все равно»: жительница Тюмени обвинила участника СВО в изнасиловании

В Тюмени мужчина, вернувшийся с СВО, нападает на женщин и избивает собак
KomootP/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Тюмени обвинила соседа, недавно вернувшегося с СВО, в насилии над женщинами и животными. Об этом она рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам Алены, первый инцидент произошел еще весной после того, как ее сестра, временно проживавшая в квартире на Беловежской улице, случайно затопила соседа снизу.

После вынужденного знакомства они решили выпить втроем, но во время застолья Дмитрий напал на одну из сестер, избил ее и изнасиловал. Тогда родственницы не стали обращаться в полицию, так как насильник утверждал, что недавно вернулся с фронта и показывал фотографии оттуда.

Однако позже Алена стала слышать крики из квартиры соседа. Женщина уверена, что в тот день он поднял руку на женщину, а также избивал своих собак. Потасовки в соседней квартире происходят регулярно, но никто из других жильцов на это не обращает внимания.

«Такое ощущение, что всем вокруг все равно. Как можно не слышать такой ор? Или, я не знаю, соседи боятся. Я слышала, что его уже увозили в отделение и возвращали обратно, что полиция уже не ездит на наш адрес», — отметила тюменка.

Ранее читинец вернулся с СВО и попытался изнасиловать школьницу в подъезде.

