Депутаты проведут слушания по развитию искусственного интеллекта

Володин анонсировал парламентские слушания по развитию искусственного интеллекта
Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутаты Госдумы до конца осенней сессии планируют обсудить вопросы регулирования развития искусственного интеллекта. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании, передает «Интерфакс».

Осенняя сессия нижней палаты парламента продлится до 30 декабря.

«Планируется до конца осенней сессии проведение больших парламентских слушаний по вопросу, связанному с развитием искусственного интеллекта», — сказал он, отметив, что в связи с этим ведется «большая межфракционная работа».

По словам Володина, депутаты «должны сделать все, чтобы противостоять вызовам, которые несут в том числе и новые достижения, используемые недобросовестными гражданами, мошенниками против людей».

На первом пленарном заседании 16 сентября Госдума планирует рассмотреть инициативу об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств и законопроект об упрощенном присвоении воинских званий участникам добровольческих формирований.

Ранее сообщалось, что кабмин создаст Центр развития искусственного интеллекта.

