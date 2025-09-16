Священника оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

В материалах суда говорится, что Владислав Гирько — пресвитер церкви Международного союза церквей Евангельских христиан-баптистов — осуществлял миссионерскую деятельность, направленную на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками религиозной группы, в целях вовлечения в состав ее участников.

Он не подавал уведомление о начале деятельности и не обращался с заявлением о государственной регистрации церкви. Судья признал это нарушением требований законодательства «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Гирько признали виновным и назначили штраф в размере 5 тыс. рублей. В жалобе на это решение ему отказали.

Суд заявил, что доводы Гирько о том, что религиозное объединение существует в форме религиозной группы, поэтому не обязано было уведомлять о своем существовании, основаны на неверном толковании норм права.

