Священника оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность

В Благовещенске священника оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность
Shutterstock

Священника оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

В материалах суда говорится, что Владислав Гирько — пресвитер церкви Международного союза церквей Евангельских христиан-баптистов — осуществлял миссионерскую деятельность, направленную на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками религиозной группы, в целях вовлечения в состав ее участников.

Он не подавал уведомление о начале деятельности и не обращался с заявлением о государственной регистрации церкви. Судья признал это нарушением требований законодательства «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Гирько признали виновным и назначили штраф в размере 5 тыс. рублей. В жалобе на это решение ему отказали.

Суд заявил, что доводы Гирько о том, что религиозное объединение существует в форме религиозной группы, поэтому не обязано было уведомлять о своем существовании, основаны на неверном толковании норм права.

В феврале суд в Екатеринбурге приговорил священнослужителя челябинского храма к 6 годам колонии по обвинению в призывах к терроризму.

Ранее в Петербурге арестовали священника за фото с украинским флагом.

