На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Десятки человек напали на мужчину и едва не затоптали его в центре Сочи

В Сочи толпа по неизвестной причине избила лежащего на земле мужчину
true
true
true

В Сочи толпа избила лежащего на земле мужчину, и это попало на видео. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 15 сентября в центре города. Мужчины устроили разборки на Красноармейской улице, окружив конкретного человека.

В ходе драки мужчина оказался на земле, но несмотря на это, хулиганы продолжили его избивать. В конце концов они разошлись в разные стороны. Полиция в происходящее не вмешивалась. В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно.

До этого неизвестные напали на тренера по боксу и покалечили его на глазах у воспитанников. Инцидент произошел вечером 11 сентября в Гурьевске, неподалеку от спортклуба, где работает потерпевший. Очевидцы сообщили, что к мужчине подбежали примерно семь человек в масках, избили его «железными предметами» и покинули место преступления. Тренер попал в больницу с тяжелыми травмами и в полубессознательном состоянии.

Ранее мигрант-нелегал проломил голову пожилому мужчине в центре Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами