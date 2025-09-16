Десятки человек напали на мужчину и едва не затоптали его в центре Сочи

В Сочи толпа избила лежащего на земле мужчину, и это попало на видео. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 15 сентября в центре города. Мужчины устроили разборки на Красноармейской улице, окружив конкретного человека.

В ходе драки мужчина оказался на земле, но несмотря на это, хулиганы продолжили его избивать. В конце концов они разошлись в разные стороны. Полиция в происходящее не вмешивалась. В каком состоянии находится пострадавший, пока неизвестно.

До этого неизвестные напали на тренера по боксу и покалечили его на глазах у воспитанников. Инцидент произошел вечером 11 сентября в Гурьевске, неподалеку от спортклуба, где работает потерпевший. Очевидцы сообщили, что к мужчине подбежали примерно семь человек в масках, избили его «железными предметами» и покинули место преступления. Тренер попал в больницу с тяжелыми травмами и в полубессознательном состоянии.

Ранее мигрант-нелегал проломил голову пожилому мужчине в центре Петербурга.