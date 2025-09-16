Мужчина и женщина впали в кому на фестивале электронной музыки в Ленобласти

Mash: в Ленобласти два человека впали в кому на фестивале электронной музыки

В Ленинградской области во время фестиваля электронной музыки два человека отравились психотропными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во время проведения фестиваля Solar Systo Togathering на берегу Финского залива возле мыса Кюренниеми с 10 по 15 сентября. Сначала была обнаружена без сознания 31-летняя уроженка Владивостока, которую доставили в больницу в коме. Спустя несколько часов в лесу на 59-м км Приморского шоссе нашли молодого человека в таком же состоянии, его также отправили в реанимацию.

Оба пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Фестиваль проходил в формате палаточного лагеря с музыкальной программой и совместными практиками. По словам организаторов, мероприятие является местом, где люди объединяются для «раскрытия созидательной искры».

