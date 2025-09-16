На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина и женщина впали в кому на фестивале электронной музыки в Ленобласти

Mash: в Ленобласти два человека впали в кому на фестивале электронной музыки
close
Depositphotos

В Ленинградской области во время фестиваля электронной музыки два человека отравились психотропными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во время проведения фестиваля Solar Systo Togathering на берегу Финского залива возле мыса Кюренниеми с 10 по 15 сентября. Сначала была обнаружена без сознания 31-летняя уроженка Владивостока, которую доставили в больницу в коме. Спустя несколько часов в лесу на 59-м км Приморского шоссе нашли молодого человека в таком же состоянии, его также отправили в реанимацию.

Оба пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Фестиваль проходил в формате палаточного лагеря с музыкальной программой и совместными практиками. По словам организаторов, мероприятие является местом, где люди объединяются для «раскрытия созидательной искры».

Ранее фоссийский футболист впал в кому после драки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами