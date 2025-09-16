Глава Чувашии оценил современный подход Москвы к проведению голосования

Олег Николаев: жители Чувашии смогли реализовать свое избирательное право в Москве

Москва создала комфортные условия для голосования на региональных выборах в столице, заявил агентству городских новостей «Москва» избранный глава Чувашии Олег Николаев.

«Это показывает реальное воплощение принципа доступности мест голосования для граждан, находящихся вдали от дома», — сказал он.

По словам Николаева, благодаря обустроенным экстерриториальным участкам в Москве чувашские избиратели, находившиеся в столице, смогли реализовать свое избирательное право.

Также аспирантка одного из столичных университетов, являющаяся уроженкой Чувашии, отметила, что участок для голосования располагался в удобном месте, благодаря чему она смогла проголосовать по пути по своим делам.

Напомним, с 12 по 14 сентября жители 19 регионов России могли принять участие в выборах высших должностных лиц на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве.