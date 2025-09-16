Кола оказалась любимым вкусом газировки у россиян

Классический вкус колы подтвердил статус общенационального фаворита среди вкусов газировки, возглавив совокупный рейтинг продаж в городах-миллионниках России по итогам первого полугодия 2025 года: на его долю пришлось 18,5% от всего объема продаж продукции бренда в стране. Также в топ-3 по объему продаж вошли цитрусовый (16,6%) и ягодный (15,9%) вкусы. Это показало исследование Fresh Bar, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Жители Санкт-Петербурга и Москвы демонстрируют схожесть предпочтений: в обоих городах кола занимает первое место с заметным отрывом от остальных вкусов (24 и 20% от продаж напитков бренда в городе соответственно). Однако больше всего такой вкус пришелся по душе челябинцам — в столице Южного Урала кола покупается каждым третьим любителем газировки.

Предпочтения екатеринбуржцев отличаются от вкусов жителей Москвы и Санкт-Петербурга: в столице Урала наибольшей популярностью пользуется цитрусовый напиток (23%), в то время как кола (20%) — на втором месте, а ягодный вкус (15%) — на третьем.

В Нижнем Новгороде состав топ-3 несколько отличается: среди его жителей наиболее востребован ягодный вкус (20%), за которым следуют цитрусовый (16%) и ностальгический вкус мармеладных мишек (14%). В другом городе Поволжья — Казани — ситуация схожая, с той лишь разницей, что здесь третью строчку занимает общенациональный фаворит — кола, с долей 13%.

В Краснодаре и Новосибирске ягодный напиток (16 и 18% соответственно) также лидирует по популярности, а в топ-3 входят вкусы цитруса и мармеладных мишек — только в первом из городов вкус лимона и лайма востребованнее вкуса мармеладных мишек (16 и 14%), а во втором – наоборот (17 и 16%).

«Несмотря на безусловное лидерство классики в общем зачете, предпочтения россиян демонстрируют ярко выраженную региональную специфику. Вкусы жителей Урала, Поволжья и Сибири заметно отличаются от предпочтений столичных потребителей, и брендам необходимо учитывать данный фактор при выводе продуктов на рынок», — отмечает Полина Пиляр , бренд-менеджер Fresh Bar.

