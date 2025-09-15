Петербуржец с «розочкой» набросился на знакомого из-за долгов

В Петербурге мужчину с осколком бутылки задержали за нападение на знакомого

В Петербурге местного жителя подозревают в нападении на знакомого. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на 1-й Советской улице. По данным портала, конфликт между местными жителями произошел из-за долгов. Другие подробности произошедшего не приводятся. Во время ссоры один из них схватился за разбитую бутылку и нанес ему несколько ударов в шею.

Очевидцы вызвали медиков и сотрудников правоохранительных органов.

«Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, жизни мужчины ничего не угрожает. Его знакомого тем временем задержали. По словам предполагаемого нападавшего, он нанес знакомому около пяти-шести ударов «розочкой».

На данный момент полицейские проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

