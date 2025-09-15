На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Рязани женщина часто ела рыбу и попала в больницу с яйцами паразитов в организме

В Рязани спасли женщину с яйцами паразитов в организме
Depositphotos

Жительнице Рязани понадобилась помощь медиков после употребления речной рыбы. Об этом сообщает ОКБ имени Семашко в официальных соцсетях.

Обратившаяся в больницу женщина жаловалась на слабость, боли в животе и проблемы с желудком. Во время разговора выяснилось, что она в течение недели обращалась в частные клиники, но там не смогли поставить диагноз и помочь.

«При сборе анамнеза выяснилось, что семья пациентки регулярно употребляет речную рыбу, не всегда подвергающуюся термической обработке», – сообщается в публикации.

Во время исследования в анализах пациентки обнаружили яйца паразитов. После этого ей назначили необходимую терапию и, когда состояние улучшилось, отпустили.

В больнице напомнили, что стоит термически обрабатывать рыбу перед употреблением, соблюдать правила хранения продукта и покупать только в проверенных местах.

Ранее в России рыбакам стала попадаться ядовитая рыба.

