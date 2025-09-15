На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье педофил надругался над двумя детьми и получил срок 15 лет и 5 месяцев

В Подмосковье мужчину осудили за надругательство над детьми
Shutterstock

Жителю Московской области вынесли приговор по делу о надругательстве над детьми. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. По версии следствия, 44-летний мужчина из Сергиева Посада совершил преступление против половой неприкосновенности двух детей. Детали произошедшего не уточняются.

В отношении москвича возбудили уголовное дело. В рамках необходимых мероприятий он прошел психолого-психиатрическую и другие экспертизы.

Суд приговорил фигуранта к 15 годам и пяти месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Пензенской области задержали осужденного за педофилию мужчину. Выяснилось, что он приехал в регион из Ульяновской области.

В 2000-е годы он надругался над двумя подростками и был осужден. Недавно он вышел на свободу, но мужчине пришлось надеть электронный браслет. В результате он срезал устройство и скрылся.

Ранее неизвестный проник в дом в Ленобласти и попытался изнасиловать хозяйку.

