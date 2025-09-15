Жаждущая разбогатеть на инвестициях пенсионерка заняла у подруги 6 млн и отдала мошенникам

В Вологодской области две местные жительницы стали жертвами мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Согласно материалам дела, 58-летняя женщина заинтересовалась рекламой заработка в интернете, которая всплыла во время онлайн -игры. Она откликнулась на объявление и стала общаться с людьми, предложившими ей зарабатывать на инвестициях. Неизвестные уговорили «инвестировать» женщину сначала личные накопления (около 750 тысяч рублей), затем взяли еще 650 тысяч в кредит. После этого пенсионерка одолжила еще 6 млн рублей у 45-летней подруги и также вложила их с целью получить прибыль. Последняя под влиянием приятельницы также поддалась на уговоры аферистов и вложила в дело еще 600 тысяч рублей.

В общей сложности женщины понесли ущерб в 8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РФ.

