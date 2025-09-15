Глава Калужской области поблагодарил Москву за проведение голосования на выборах

Формат голосования на экстерриториальных избирательных участках демонстрирует современный подход к организации избирательного процесса. Об этом заявил избранный губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он выразил благодарность московским властям за их и отметил технологичность и эффективность такого подхода.

«Очень ценим возможность, которую Москва предоставила нашим избирателям. Это прекрасный пример современного подхода к организации избирательного процесса, который учитывает интересы и обстоятельства людей и соответствует вызовам времени. Теперь жители Калужской области, находясь в столице по работе или в поездке, смогли легко принять участие в выборах», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Напомним, жители Калужской области, находившиеся в Москве с 12 по 14 сентября, могли принять участие в выборах с помощью электронных терминалов на экстерриториальных избирательных участках.

Отмечается, что наблюдатели от всех парламентских партий присутствовали как на традиционных участках в регионах, так и на экстерриториальных участках в Москве. Они прошли специальное обучение для работы с новым форматом голосования и использованием электронных терминалов.

Проголосовать в Москве могли заранее подавшие заявление на портале «Госуслуги» жители 19 регионов России, где проходили выборы высших должностных лиц. Электронное голосование осуществлялось на 14 экстерриториальных участках, размещенных в разных районах города: в центрах госуслуг, метро и других общественных пространствах. Для участия требовалось прийти с паспортом на любой удобный участок в течение трех дней голосования.