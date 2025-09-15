На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Западные фармкомпании призвали США дать одно разрешение для России

Ъ: западные фармкомпании потребовали от США разрешить клинические испытания в РФ
Ассоциация «Инфарма», объединяющая более десятка западных фарм-брендов, обратилась к управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с требованием разрешить проводить клинические испытания на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причиной обращения стало резкое сокращение числа лабораторных исследований фармацевтических препаратов на фоне отказа от российского рынка. Например, в 2021 году было проведено более 300 испытаний, а в 2024 году — всего 24. По словам исполнительного директора «Инфармы» Вадима Кукавы, эта тенденция связана с геополитической напряженностью, а также проблемами с доставкой препаратов и анализом образцов. При этом он добавил, что сейчас большинство процессов удалось наладить и адаптировать инфраструктуру под текущие условия, поэтому многие члены ассоциации хотят возобновить испытания.

В «Инфарму», в частности, входят такие крупные фармацевтические компании, как AstraZeneca, Bayer, Johnson & Johnson, Pfizer, Roche и другие.

До этого сообщалось, что по итогам января — ноября 2024 года в России зафиксировано значительное снижение импорта фармацевтических препаратов из США. По данным американского статистического ведомства, объем закупок в денежном выражении упал почти в три раза за год и составил лишь $13,2 млн. Это отбросило поставки медикаментов на уровень, сопоставимый с показателями 2004 года, когда импорт лекарств из США составил $12,3 млн.

Ранее в США решили рассмотреть законопроект о запрете поставок лекарств и протезов в Россию.

