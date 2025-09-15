Россиянам рассказали, что нельзя делать, оказывая первую помощь при травмах

При любой травме важно сначала обеспечить безопасность себе и пострадавшему, затем оценить состояние и вызвать скорую помощь. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь. Она подчеркнула, что правильные действия в первые минуты способны сохранить здоровье, а иногда и жизнь.

При механических травмах (ушибах, вывихах, переломах, ранах) специалист посоветовала сперва остановить кровотечение, затем промыть раны, наложить стерильную повязку. При переломе, по ее словам, необходимо зафиксировать конечность шиной, не выпрямляя ее; при вывихе или ушибе — зафиксировать сустав, приложить холод, обеспечить покой.

При этом ни в коем случае нельзя вправлять кости и извлекать застрявшие предметы, поскольку грамотно это сможет сделать только специалист, добавила Гузь.

Неожиданные травмы преследуют нас повсюду: один неловкий шаг на лестнице, скользкий кафель в ванной или внезапная яма на асфальте, и вот конечность уже пронзила боль. Конечно же, каждый, попав в такую ситуацию, сразу же с волнением думает: «А нет ли у меня перелома?» Что делать при травме, и можно ли отличить сильный ушиб от перелома без визита в травмпункт, «Газете.Ru» рассказалсказал эксперт ГУТА КЛИНИК, травматолог-ортопед Разиуан Бештоев.

Ранее родителям объяснили, как оказать первую помощь ребенку при падении.