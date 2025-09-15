Названы самые «качающие» станции Троицкой линии московского метро

Аналитика МТС: интернет-трафик на Троицкой линии вырос за год вдвое

Потребление мобильного интернета на Троицкой линии Московского метрополитена за год увеличилось в два раза. Об этом на основании данных собственного анализа, проведенного к годовщине открытия ветки, сообщила компания МТС.

Отмечается, что среднемесячный объем передаваемых данных в сети МТС вырос к лету этого года в два раза по сравнению с первыми месяцами работы новой ветки метро. Станции «Университет дружбы народов» и «Новаторская» являются лидерами по генерации дата-трафика — на каждой объем передаваемых данных в месяц составлял текущим летом свыше 10 ТБ, а весной — более 11 ТБ.

Пик нагрузки на сеть связи, добавили в компании, пришелся на март, когда абоненты МТС скачали на линии в пути свыше 32 терабайт (ТБ), что сравнимо с просмотром почти пяти тыс. полуторачасовых фильмов в Full HD качестве.

В МТС отметили, что в прошлом году компания расширила пропускную способность сети связи в Московском метрополитене, что позволило улучшить покрытие в тоннелях.

Ранее сообщалось, что ко Дню города Московский метрополитен открыл третий участок Троицкой линии — станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».