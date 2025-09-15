На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач напомнила, с какими болезнями нельзя есть виноград

Гастроэнтеролог Сухорукова: виноград не нужно есть людям с диабетом и ожирением
Depositphotos

Употребление винограда в пищу противопоказано при обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при сахарном диабете, ожирении и гипертонии. Об этом рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова.

По словам гастроэнтеролога, виноград следует употреблять в пищу отдельно от остальных продуктов, за исключением фруктов, поскольку он может спровоцировать брожение в кишечнике.

«Не рекомендуется употреблять виноград в вечернее время из-за сниженной в данный период выработки инсулина, что делает затруднительной переработку столь сладкой ягоды», — добавила она.

До этого Daily Mail писало, что богатые фруктозой манго и виноград не повышают риск развития диабета, ожирения печени и рака.

Исследование Национального института медицины 2014 года показало, что содержащаяся в винограде фруктоза не оказывает специфического воздействия на организм, которое могло бы привести к набору веса по сравнению с употреблением сахара из других источников. Также потребление фруктозы не приводит к повреждению тонкого кишечника и печени.

Ранее врач рассказал, какие фрукты помогут быть опасны для пожилых.

