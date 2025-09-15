В Индии фермеры загнали лесников в клетку из-за халатного отношения к тиграм

В Индии фермеры из штата Карнатака загнали сотрудников местного департамента лесного хозяйства в клетку для тигра. Об этом сообщила газета Deccan Herald (DH).

По данным издания, инцидент произошел 9 сентября в деревне Боммалапура в округе Чамараджанагар рядом с национальным парком Бандипур. Местные жители обратились к лесникам за помощью в поимке тигра, который за три дня до этого задрал теленка. Те привезли клетку для животного, но не пытались его туда заманить.

Фермеры были возмущены халатным, по их мнению, отношением лесников в поимке тигра. По их словам, они неоднократно требовали от сотрудников департамента навести порядок в районе, но их просьбы игнорировались.

Лесников смогли освободить только прибывшие на место чиновники. Они заверили жителей деревни, что немедленно начнут операцию по поиску хищника. При этом лидер местной фермерской организации заявил, что если необходимые меры против тигра все же не будут приняты, он с товарищами возьмет в осаду офис департамента.

Ранее дикий тигр напал на туристов, пытавшихся сделать селфи с ним.