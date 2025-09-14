На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне создали на Мальдивах отель и предлагают инвалидам погружение с акулами

Mash: москвичи открыли на Мальдивах отель для дайвинга для людей с инвалидностью
Global Look Press

Москвичи открыли на Мальдивах отель для дайвинга, предназначенный для людей с инвалидностью. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, Ирина и ее супруг уже более 15 лет живут на территории островного государства. Несколько лет назад они решили, что обязаны поделиться со всеми красотой океана и подводного мира.

«Ради этого [москвичи] перестроили отель — убрали ступеньки, сделали удобные проходы, приспособили для колясок комнаты и туалеты», — отмечается в публикации.

Кроме того, россияне обустроили номера для людей с инвалидностью и начали предлагать постояльцам принять участие в погружении с тигровыми акулами. При этом Ирина и ее муж сделали особые костюмы для дайвинга. Людям, лишенным рук и ног, они выдают костюмы с «крыльями» — чтобы человек мог самостоятельно грести под водой.

В материале подчеркивается, что в отеле останавливаются и постоянные ныряльщики. В частности, колясочник Стефан из Франции каждое лето приезжает на Мальдивы, чтобы поплавать рядом с акулами.

Ранее дайвер из Китая провел пять дней в подводной пещере и выжил.

