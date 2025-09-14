Мать, жестоко обращавшаяся с ребенком, свалила вину на своих старших детей

В США мать заявила, что ее сын получил тяжкие травмы из-за игры с другими детьми

В США молодая мать, обвиняемая в жестоком обращении с годовалым сыном, свалила вину на своих старших детей. Об этом сообщает издание People.

В конце ноября 2024 года Кэлиан, сын 22-летней Донны Филлипс из Нью-Мексико, был найден без признаков жизни с многочисленными травмами головы и тела, покрытого синяками на 70–80%. Женщина и ее 33-летний партнер Онисимус Скайуотер были арестованы по обвинению в жестоком обращении с детьми.

Однако мать заявила, что травмы ребенка стали результатом «грубой игры с братом или сестрой» и падения с детского стульчика. Однако вскрытие и медицинские экспертизы показали серьезную тупую травму головы и множество повреждений, которые не соответствуют ее объяснениям.

Точную причину полученных травм установить не удалось, однако врачи уверены, что ребенок подвергся физическому насилию. Родителям мальчика предъявили обвинения. В настоящее время брат и сестра Кэлиана находятся под опекой приемной семьи.

Ранее женщина пытала своих детей, заставляя их выглядеть больными ради сбора денег на «лечение».